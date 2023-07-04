Євро подорожчав. Курс валют НБУ
04.07.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 4 липня курс гривні стосовно євро знизився на 16 копійок. Відносно долара національна валюта залишається без змін.
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