Євро у банках подешевшав. Готівкові курси

У п'ятницю, 21 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, майже не змінився і становить 36,62 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. – до 37,34 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,00 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,60 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 16 коп. і становить 40,73 грн. Середній курс продажу знизився на 14 коп. – до 41,83 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,00 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,50 грн, максимальний – 42,20 грн.