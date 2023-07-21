Евро в банках подешевел. Наличные курсы
21.07.2023, 10:59
Фото: Pexels
В пятницу, 21 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом почти не изменился и составляет 36,62 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. – до 37,34 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,00 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,60 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 16 коп. и составляет 40,73 грн. Средний курс продаж снизился на 14 коп. – до 41,83 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,00 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,50 грн, максимальный – 42,20 грн.
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