Фонд держмайна обрав незалежних членів наглядової ради націоналізованого PINbank

Фото: скриншот/pinbank.ua

Фонд держмайна провів відкритий конкурс серед кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради націоналізованого PINbank. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

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На конкурс подались 18 кандидатів. ФДМ обрав трьох. Це Олександр Циганок, Олександр Панченко та Гія Гецадзе.

На початку липня відбудуться збори акціонерів PINbank, на яких мають затвердити обраних ФДМ незалежних членів наглядової ради.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції до росіянина Євгена Гінера та стягнув у дохід держави 88,89% акцій PINbank. На початку 2024 року банк отримав від Національного депозитарію оновлений реєстр акціонерів, згідно з яким власником акцій стала держава в особі Фонду держмайна.

У травні голова ФДМ Віталій Коваль підтвердив, що фонд почав готувати націоналізований PINbank до приватизації, хоча раніше в інтерв'ю LIGA.net заявляв, що банк не продаватимуть.

Про бажання купити PINbank неодноразово заявляла Укрпошта, але НБУ виступав проти цієї купівлі.