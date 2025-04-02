Фонд гарантування запропонував підвищити післявоєнні гарантії за вкладами до 4 млн грн

За чинним законодавством депозити до кінця війни будуть гарантувати на 100%, після – в межах 600 000 грн

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) пропонує підвищити гарантію за банківськими депозитами після завершення воєнного стану до європейського показника 100 000 євро (близько 4 млн гривень). Про це голова фонду Ольга Білай сказала в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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"Моє особисте завдання, з яким я прийшла до Фонду, – це реформування системи гарантування, наближення її саме до європейських стандартів і умов. Тому ми прагнемо до 100 000 євро, а не до 600 000 гривень", – сказала Білай.

Те, що зараз держава гарантує повну суму вкладу, десь уже вкоренилося в поведінці вкладників, зазначила голова ФГВФО.

"З початку запровадження воєнного стану в Україні ми спостерігаємо загальну тенденцію збільшення загальної суми вкладів по банківській системі та будь-яких розмірів вкладів, зокрема таких, що перевищують 600 000 грн. Тому потрібно, щоб цей перехід на 100 000 євро відбувся максимально швидко", – сказала Білай.

Повна гарантія за депозитами була запропонована президентом Володимиром Зеленським у березні 2022 року. 1 квітня Верховна Рада затвердила законопроєкт №5542-1 про підвищення суми гарантій щодо банківських вкладів, а 12 квітня його підписав президент.

Закон запровадтв 100%-ву гарантію за банківськими депозитами на період воєнного стану. Після війни державна гарантія за вкладами становитиме 600 000 грн. До ухвалення закону гарантія за вкладами становила 200 000 грн.

Цей же закон передбачає приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), що після війни призведе до скасування 100% гарантії на вклади населення в цьому банку.

Положення закону про суму відшкодування коштів за вкладами у 600 000 грн набирає чинності через три місяці після скасування воєнного стану.