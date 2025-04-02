Фонд гарантирования предложил повысить послевоенные гарантии по вкладам до 4 млн грн

По действующему законодательству депозиты до конца войны будут гарантировать на 100%, после – в пределах 600 000 грн

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предлагает повысить гарантию по банковским депозитам после завершения военного положения до европейского показателя 100 000 евро (около 4 млн гривен). Об этом глава фонда Ольга Белай сказала в интервью Интерфакс-Украина.

"Моя личная задача, с которой я пришла в Фонд, – это реформирование системы гарантирования, приближение ее именно к европейским стандартам и условиям. Поэтому мы стремимся к 100 000 евро, а не к 600 000 гривен", – сказала Билай.

То, что сейчас государство гарантирует полную сумму вклада, где-то уже укоренилось в поведении вкладчиков, отметила глава ФГВФЛ.

"С начала введения военного положения в Украине мы наблюдаем общую тенденцию увеличения общей суммы вкладов по банковской системе и любых размеров вкладов, в том числе превышающих 600 000 грн. Поэтому нужно, чтобы этот переход на 100 000 евро состоялся максимально быстро", – сказала Билай.

Полная гарантия по депозитам была предложена президентом Владимиром Зеленским в марте 2022 года. 1 апреля Верховная Рада утвердила законопроект №5542-1 о повышении суммы гарантий по банковским вкладам, а 12 апреля его подписал президент.

Закон ввел 100% гарантию по банковским депозитам на период военного положения. После войны государственная гарантия по вкладам составит 600 000 грн. До принятия закона гарантия по вкладам составила 200 000 грн.

Этот же закон предусматривает присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), что после войны приведет к отмене 100% гарантии на вклады населения в этом банке.

Положение закона о сумме возмещения средств по вкладам в 600 000 грн вступает в силу через три месяца после отмены военного положения.