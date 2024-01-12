Активи збанкрутілого банку виставили на продаж з дисконтом 85%
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знизив ціну на виставлені на продаж активи Златобанку до 1,59 млн грн. Торги у форматі гібридного голландського аукціону заплановані на 22 січня, йдеться на сайті Прозорро.Продажі.
До лота входять активи, які частково перебувають у заставі Національного банку України. Серед них – 21,05% у статутному капіталі ТОВ "Торгово-логістичний комплекс Арктика", а також дебіторська заборгованість та права вимоги й майнові права за кредитними договорами з фізичними і юридичними особами.
Златобанк збанкрутував у 2015 році. Через кілька років після закриття банку акціонери домоглися оскарження рішення про неплатоспроможність, що заблокувало процедуру його ліквідації.
У липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ "Злато", змінили місцеперебування юридичної особи та спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який не регламентує банкрутство банків.
Після цього банк майже два роки перебував у статусі "зомбі-банку", перш ніж був ухвалений "антиколомойський" закон, і у лютому 2021 року Фонд гарантування зміг де-юре і де-факто відновити контроль над ним.
Усі активи пов'язані між собою. Вони мають спільне забезпечення, спільних засновників та адреси позичальників.
Загальна заборгованість за виставленими на продаж активами перевищує 16 млрд грн.
Забезпеченням за кредитами виступають об’єкти нерухомості (зокрема в Києві, Харкові, Київській та Дніпропетровській областях), транспорт (два літаки Боїнг 737-500 1993 року випуску з двома двигунами типу CFM56-3С-1), обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.
Включені до складу лота активи до цього вже не раз виставлялися на індивідуальні торги, а також торгувалися в складі пулу, але не знайшли покупців.
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