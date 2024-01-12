Активы обанкротившегося банка выставили на продажу с дисконтом 85%

Входящие в состав лота активы неоднократно выставлялись на торги, но пока не нашли своих покупателей

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц снизил цену на выставленные на продажу активы Златобанка до 1,59 млн грн. Торги в формате гибридного голландского аукциона запланированы на 22 января, говорится на сайте Прозорро.Продажи.

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В лот входят активы, частично находящиеся в залоге Национального банка Украины. Среди них – 21,05% в уставном капитале ООО "Торгово-логистический комплекс Арктика", а также дебиторская задолженность, права требования и имущественные права по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами.

Справка Владельцем 97,94% акций Златобанка являлась ООО "Авангард-Экспо". Бенефициаром учреждения официально числилась Елена Якименко, но на рынке финучреждение

Владельцем 97,94% акций Златобанка являлась ООО "Авангард-Экспо". Бенефициаром учреждения официально числилась Елена Якименко, но на рынке финучреждение связывали с бизнесменом Леонидом Юрушевым. Златобанк обанкротился в 2015 году. Через несколько лет после закрытия банка акционеры добились обжалования решения о неплатежеспособности, что заблокировало процедуру его ликвидации. В июле 2019 года они переименовали банк в ПАО "Злато", изменили местонахождение юридического лица и попытались начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, не регламентирующими банкротство банков.



В июле 2019 года они переименовали банк в ПАО "Злато", изменили местонахождение юридического лица и попытались начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, не регламентирующими банкротство банков. После этого банк почти два года находился в статусе "зомби-банка", прежде чем был принят "антиколомойский" закон, и в феврале 2021 года Фонд гарантирования смог де-юре и де-факто восстановить контроль над ним.

Все активы соединены между собой. Они имеют общее обеспечение, совместных учредителей и адреса заемщиков.

Общая задолженность по выставленным на продажу активам превышает 16 млрд грн.

Обеспечением по кредитам выступают объекты недвижимости (в частности в Киеве, Харькове, Киевской и Днепропетровской областях), транспорт (два самолета Боинг 737-500 1993 года выпуска с двумя двигателями типа CFM56-3С-1), оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.

Включенные в состав лота активы ранее уже не раз выставлялись на индивидуальные торги, а также торговались в составе пула, но не нашли покупателей.