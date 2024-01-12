Активы обанкротившегося банка выставили на продажу с дисконтом 85%
Фонд гарантирования вкладов физических лиц снизил цену на выставленные на продажу активы Златобанка до 1,59 млн грн. Торги в формате гибридного голландского аукциона запланированы на 22 января, говорится на сайте Прозорро.Продажи.
В лот входят активы, частично находящиеся в залоге Национального банка Украины. Среди них – 21,05% в уставном капитале ООО "Торгово-логистический комплекс Арктика", а также дебиторская задолженность, права требования и имущественные права по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами.
Златобанк обанкротился в 2015 году. Через несколько лет после закрытия банка акционеры добились обжалования решения о неплатежеспособности, что заблокировало процедуру его ликвидации.В июле 2019 года они переименовали банк в ПАО "Злато", изменили местонахождение юридического лица и попытались начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, не регламентирующими банкротство банков.
После этого банк почти два года находился в статусе "зомби-банка", прежде чем был принят "антиколомойский" закон, и в феврале 2021 года Фонд гарантирования смог де-юре и де-факто восстановить контроль над ним.
Все активы соединены между собой. Они имеют общее обеспечение, совместных учредителей и адреса заемщиков.
Общая задолженность по выставленным на продажу активам превышает 16 млрд грн.
Обеспечением по кредитам выступают объекты недвижимости (в частности в Киеве, Харькове, Киевской и Днепропетровской областях), транспорт (два самолета Боинг 737-500 1993 года выпуска с двумя двигателями типа CFM56-3С-1), оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.
Включенные в состав лота активы ранее уже не раз выставлялись на индивидуальные торги, а также торговались в составе пула, но не нашли покупателей.
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