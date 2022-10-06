НБУ отозвал лицензию и ликвидирует Банк Сич
06.10.2022, 21:31
Фото: НБУ
Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию АО "Банк Сич" с 10 октября и ликвидировать его, сообщила пресс-служба регулятора.
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Два месяца назад правление НБУ признало Банк Сич неплатежеспособным из-за технического дефолта.
На банк претендовало несколько потенциальных покупателей, в том числе Киевская городская государственная администрация, планировавшая создать на его базе муниципальный банк.
Несмотря на это, НБУ и Фонд гарантирования вкладов решили, что Банк Сич будет ликвидирован.
- Банк Сич признали неплатежеспособным из-за технического дефолта – банк не выплатил НБУ 68 млн грн, имея ликвидности более чем на 750 млн грн. Не получив проценты, регулятор направил банку требование погасить весь долг по рефинансу – более 3 млрд грн. На такое погашение у банка уже не было средств.
- Поэтому регулятор взыскал ценные бумаги, которые были залогом по кредиту. Обстоятельства дефолта (т.е. невыполнение обязательств по долгу) из-за отсутствия денег регулятор использовал как повод для банкротства.
- Акционеры банка – Олег Баланда (55,6% акций), Валерий Раздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как считают в НБУ, реально банком управлял Денис Горбуненко, владелец кипрской Raga Establishment Limited.
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