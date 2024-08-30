Getin Holding може не встигнути продати Ідея Банк у визначений НБУ термін
Польський Getin Holding може не встигнути продати Ідея Банк у визначений Нацбанком термін, тобто до кінця жовтня 2024 року. Про це пише видання Puls Biznesu.
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НБУ зобов'язав Getin Holding продати акції банку протягом шести місяців, починаючи з 29 квітня. У польському холдингу нарікають на стислі терміни.
У середині травня Getin Holding почав шукати інвестора, залучивши до процесу пошуку міжнародний інвестиційний банк Rothschild & Co.
З червня 2007 року єдиним акціонером Ідея Банку стала польська фінансова група Getin Holding S.A. мільярдера Лєшека Чарнецького.
Перші пропозиції надійшли до кінця червня. Зараз потенційні інвестори завершують комплексну перевірку (due diligence) банку. Проте є побоювання, що продаж може не завершитися до вказаної НБУ дати.
"Ми сподіваємося, що продамо банк на конкурентних умовах", – сказав Петро Малковський, президент Getin Holding.
Він додав, що сподівається на розуміння з боку Національного банку України.
На банк вже претендують кілька покупців, включно з групою ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та Новою поштою В'ячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка, писав наприкінці червня український Forbes.
Вартість Ідея Банку оцінюється від $20 млн до $39 млн. Це вже третя спроба продажу банку після невдач з Dragon Capital і ПУМБ через пандемію та війну.
- У 2020 році власник Getin Holding Лєшек Чарнецкі став фігурантом розслідування польських правоохоронців, Idea Bank (Польща) через борги передали одному з найбільших банків в країні – Pekao S.A.
- У березні 2023 року НБУ визнав репутацію польського акціонера Ідея Банку небездоганною.