Getin Holding может не успеть продать Идея Банк в определенный НБУ срок

В польском холдинге сетуют на сжатые сроки для продажи банка, надеются на понимание НБУ

Фото: Идея Банк / Facebook

Польский Getin Holding может не успеть продать Идею Банк в определенный Нацбанком срок, то есть до конца октября 2024 года. Об этом пишет издание Puls Biznesu.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

НБУ обязал Getin Holding продать акции банка в течение шести месяцев, начиная с 29 апреля. В польском холдинге жалуются на слишком сжатые сроки.

В середине мая Getin Holding начал искать инвестора, приобщив к этому процессу международный инвестиционный банк Rothschild & Co.

Справка Идея Банк (ранее – Прикарпатлесбанк, до 2011 года – Плюс Банк) основан в 1989 году и является одним из старейших на рынке Украины. По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) Идея Банк занимал 32-е место среди 71 работающих банков. Капитал – 1,2 млрд грн. Банк обслуживал более 400 000 частных клиентов.



С июня 2007 года единственным акционером Идея Банка стала польская финансовая группа Getin Holding S.A. миллиардера Лешека Чарнецкого. Идея Банк (ранее – Прикарпатлесбанк, до 2011 года – Плюс Банк) основан в 1989 году и является одним из старейших на рынке Украины. По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) Идея Банк занимал 32-е место среди 71 работающих банков. Капитал – 1,2 млрд грн. Банк обслуживал более 400 000 частных клиентов.С июня 2007 года единственным акционером Идея Банка стала польская финансовая группа Getin Holding S.A. миллиардера Лешека Чарнецкого.

Первые предложения поступили к концу июня. В настоящее время потенциальные инвесторы завершают комплексную проверку (due diligence) банка. Однако есть опасения, что продажи могут не завершиться к указанной НБУ дате.

"Мы надеемся, что продадим банк на конкурентных условиях", – сказал Петр Малковский, президент Getin Holding.

Он добавил, что надеется на понимание Национального банка Украины.

На банк уже претендуют несколько покупателей, в том числе группа ТАС Сергея Тигипко, ПУМБ Рината Ахметова и Новая пошта Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка, писал в конце июня украинский Forbes.

Стоимость Идея Банка оценивается от $20 млн до $39 млн. Это уже третья попытка продажи банка после неудач с Dragon Capital и ПУМБ из-за пандемии и войны.