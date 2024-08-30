Getin Holding может не успеть продать Идея Банк в определенный НБУ срок
Польский Getin Holding может не успеть продать Идею Банк в определенный Нацбанком срок, то есть до конца октября 2024 года. Об этом пишет издание Puls Biznesu.
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НБУ обязал Getin Holding продать акции банка в течение шести месяцев, начиная с 29 апреля. В польском холдинге жалуются на слишком сжатые сроки.
В середине мая Getin Holding начал искать инвестора, приобщив к этому процессу международный инвестиционный банк Rothschild & Co.
С июня 2007 года единственным акционером Идея Банка стала польская финансовая группа Getin Holding S.A. миллиардера Лешека Чарнецкого.
Первые предложения поступили к концу июня. В настоящее время потенциальные инвесторы завершают комплексную проверку (due diligence) банка. Однако есть опасения, что продажи могут не завершиться к указанной НБУ дате.
"Мы надеемся, что продадим банк на конкурентных условиях", – сказал Петр Малковский, президент Getin Holding.
Он добавил, что надеется на понимание Национального банка Украины.
На банк уже претендуют несколько покупателей, в том числе группа ТАС Сергея Тигипко, ПУМБ Рината Ахметова и Новая пошта Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка, писал в конце июня украинский Forbes.
Стоимость Идея Банка оценивается от $20 млн до $39 млн. Это уже третья попытка продажи банка после неудач с Dragon Capital и ПУМБ из-за пандемии и войны.
- В 2020 году владелец Getin Holding Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, Idea Bank (Польша) из-за долгов передали одному из крупнейших банков в стране – Pekao S.A.
- В марте 2023 года НБУ признал репутацию польского акционера Идея Банка небезупречной.