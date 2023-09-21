Гривня зміцнилась. Офіційний курс валют
21.09.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/прес-центр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 21 вересня курс гривні стосовно євро виріс на 2 копійки. Стосовно долара національна валюта залишається без змін.
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