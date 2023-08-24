Гривня зміцнилась ще на 27 копійок. Курс валют НБУ
24.08.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 24 серпня курс гривні стосовно євро зріс на 27 копійок. Відносно долара національна валюта залишається на попередньому рівні.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
- За програмою єОселя видали 2555 іпотечних кредитів, майже сто – минулого тижня
- Українці беруть дедалі більше мікрокредитів, але сума позики меншає
Читайте також
Останні новини
Коментарі