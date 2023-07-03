Гривня зросла в ціні. Курс валют НБУ
03.07.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 3 липня курс гривні стосовно євро зріс на 31 копійку. Відносно долара національна валюта залишається без змін.
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