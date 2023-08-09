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Італія випадково обвалила акції своїх банків новим податком. Довелося терміново реагувати

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 12:58
Італія випадково обвалила акції своїх банків новим податком. Довелося терміново реагувати - Фото
Фото: depositphotos.com

Уряд Італії спробував пом'якшити наслідки свого рішення про запровадження нового 40%-го податку на надприбутки фінансових компаній, пообіцявши, що сума податку не перевищуватиме 0,1% активів установи. Про це йдеться на сайті італійського Міністерства фінансів.

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Рішення оподаткувати надприбутки, отримані банками у 2022-2023 роках завдяки високим відсотковим ставкам, шокувало ринки, спровокувавши обвал котирувань акцій італійських банків у вівторок.

Прагнучи зупинити спад, внаслідок якого сукупна капіталізація фінкомпаній країни скоротилася на 9,5 млрд євро, уряд Італії випустив нову заяву пізно ввечері у вівторок.

Він заявив, що сума податку не перевищить 0,1% від активів фінкомпаній, і для банків, які вже підвищили ставки за депозитами "відповідно до лютневих рекомендацій Банку Італії, істотних наслідків у результаті введення податку не буде".

  • Ставка Європейського центробанку шість років була на рівні 0%, але з середини 2022 року її почали швидко підвищувати для боротьби з надмірно високою інфляцією.
  • Наприкінці липня 2023 року Європейський центральний банк підвищив облікову ставку на 0,25 в.п. – до 3,37%, найвищого рівня з 2000 року, коли ще монети та банкноти євро не були випущені в обіг.
Андрій Водяний
італіяподаткибанки
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