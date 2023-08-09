Италия случайно обрушила акции своих банков новым налогом. Пришлось срочно реагировать

Правительство Италии попыталось смягчить последствия своего решения о введении нового 40%-го налога на сверхприбыли финансовых компаний, пообещав, что сумма налога не будет превышать 0,1% активов учреждения. Об этом говорится на сайте итальянского Министерства финансов.

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Решение обложить сверхдоходы, полученные банками в 2022-2023 годах благодаря высоким процентным ставкам, шокировало рынки, спровоцировав обвал котировок акций итальянских банков во вторник.

Стремясь остановить спад, в результате которого совокупная капитализация финкомпаний страны сократилась на 9,5 млрд евро, правительство Италии выпустило новое заявление поздно вечером во вторник.

Оно заявило, что сумма налога не превысит 0,1% от активов финкомпаний, и для банков, уже поднявших ставки по депозитам "в соответствии с февральскими рекомендациями Банка Италии, существенных последствий в результате введения налога не будет".