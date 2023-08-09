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Италия случайно обрушила акции своих банков новым налогом. Пришлось срочно реагировать

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 12:58
Италия случайно обрушила акции своих банков новым налогом. Пришлось срочно реагировать - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Италии попыталось смягчить последствия своего решения о введении нового 40%-го налога на сверхприбыли финансовых компаний, пообещав, что сумма налога не будет превышать 0,1% активов учреждения. Об этом говорится на сайте итальянского Министерства финансов.

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Решение обложить сверхдоходы, полученные банками в 2022-2023 годах благодаря высоким процентным ставкам, шокировало рынки, спровоцировав обвал котировок акций итальянских банков во вторник.

Стремясь остановить спад, в результате которого совокупная капитализация финкомпаний страны сократилась на 9,5 млрд евро, правительство Италии выпустило новое заявление поздно вечером во вторник.

Оно заявило, что сумма налога не превысит 0,1% от активов финкомпаний, и для банков, уже поднявших ставки по депозитам "в соответствии с февральскими рекомендациями Банка Италии, существенных последствий в результате введения налога не будет".

  • Ставка Европейского центробанка шесть лет была на уровне 0%, но с середины 2022 года ее начали быстро поднимать для борьбы с чрезмерно высокой инфляцией.
  • В конце июля 2023 года Европейский центральный банк повысил учетную ставку на 0,25 п.п. – до 3,37%, самого высокого уровня с 2000 года, когда еще монеты и банкноты евро не были выпущены в обращение.
Андрей Водяный
банкиналогииталия
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