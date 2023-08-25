Курс гривні знизився. Офіційний курс валют
25.08.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 25 серпня курс гривні стосовно євро опустився на 12 копійок. Відносно долара національна валюта залишається на попередньому рівні.
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