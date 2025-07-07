Міжнародні резерви України відновили зростання: у червні перевищили $45 мільярдів

Фінансова допомога від міжнародних партнерів України перевищила витрати на валютні інтервенції та обслуговування зовнішнього боргу

Фото: НБУ / Flickr

Станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України збільшилися до $45,07 млрд після скорочення у травні. Зростання за місяць становило понад $500 млн, або 1,2%, йдеться на сайті НБУ.

Позитивна динаміка резервів зумовлена значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили витрати на валютні інтервенції та обслуговування зовнішнього боргу.

Джерело: НБУ

У червні на валютні рахунки українського уряду надійшло понад $4 млрд у межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine): $1,7 млрд – від уряду Канади, $1,2 млрд – через рахунки Світового банку і $1,2 млрд – від Європейського Союзу.

Водночас Україна виплатила $524 млн за обслуговування державного боргу в іноземній валюті. Окремо МВФ отримав $426 млн.

У червні, порівнюючи з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку майже не змінився й становив $3 млрд.

За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.