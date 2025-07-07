Міжнародні резерви України відновили зростання: у червні перевищили $45 мільярдів
Станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України збільшилися до $45,07 млрд після скорочення у травні. Зростання за місяць становило понад $500 млн, або 1,2%, йдеться на сайті НБУ.
Позитивна динаміка резервів зумовлена значними надходженнями від міжнародних партнерів, які перевищили витрати на валютні інтервенції та обслуговування зовнішнього боргу.
У червні на валютні рахунки українського уряду надійшло понад $4 млрд у межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine): $1,7 млрд – від уряду Канади, $1,2 млрд – через рахунки Світового банку і $1,2 млрд – від Європейського Союзу.
Водночас Україна виплатила $524 млн за обслуговування державного боргу в іноземній валюті. Окремо МВФ отримав $426 млн.
У червні, порівнюючи з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку майже не змінився й становив $3 млрд.
За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.
- Нинішній розмір міжнародних резервів близький до історичного максимуму, встановленого у квітні. Він підтримується зовнішньою допомогою, яка з 2026 року почне зменшуватися.
- Прогноз НБУ на кінець 2025 року – близько $58 млрд міжнародних резервів.