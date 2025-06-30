Україна отримала другий транш Канади за механізмом G7

В Україну зайшла чергова позика, забезпечена доходами від заморожених російських активів

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Україна в понеділок, 30 червня, отримала 2,3 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) від Канади у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Міністерство фінансів України.

Це другий транш від Канади, повний внесок якої становитиме 5 млрд канадських доларів.

"Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько $17,6 млрд за рахунок знерухомлених активів РФ", – зазначив глава Кабміну.

Україна наполягає на повній конфіскації заморожених коштів Росії, наголосив Шмигаль.

"Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", – додав український прем'єр.

У Мінфіні уточнили, що до держбюджету вже надійшло 4,8 млрд канадських доларів ($3,4 млрд). Перший транш ERA від Канади розміром 2,5 млрд канадських доларів ($1,7 млрд) Україна отримала 13 березня.

"Це важливий внесок у підтримку фінансової стабільності України. Кошти дозволять забезпечити нагальні видатки держбюджету", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.