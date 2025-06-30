Украина получила второй транш от Канады в рамках механизма G7

Фото: Depositphotos

Украина в понедельник, 30 июня, получила 2,3 млрд канадских долларов (около $1,7) от Канады в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль и Министерство финансов Украины.

Это второй транш от Канады, общий вклад которой составит 5 миллиардов канадских долларов.

"Вместе с партнерами мы заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года, с учетом последнего транша, мы получили около $17,6 млрд за счет замороженных активов РФ", - отметил глава Кабмина.

Украина настаивает на полной конфискации замороженных активов России, подчеркнул Шмыгаль.

"Они необходимы для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашей страны. Это также будет актом справедливости для предотвращения агрессивных войн в будущем", – добавил украинский премьер.

В Минфине уточнили, что в государственный бюджет уже поступило 4,8 млрд канадских долларов ($3,4 млрд). Первый транш ERA от Канады в размере 2,5 млрд канадских долларов ($1,7 млрд) Украина получила 13 марта.

"Это важный вклад в поддержание финансовой стабильности Украины. Средства позволят обеспечить неотложные расходы государственного бюджета", – отметил министр финансов Сергей Марченко.