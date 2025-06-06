Міжнародні резерви України скоротились до $44,5 млрд після кількох місяців зростання
У травні 2025 року міжнародні резерви України знизилися на 4,6% через валютні інтервенції Національного банку та боргові виплати держави в іноземній валюті – до $44,5 млрд. Про це пише НБУ.
Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).
Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Динаміку резервів визначала низка чинників:
- операції Національного банку на валютному ринку України (у травні НБУ продав $2,962 млрд та викупив лише $1,3 млн, чистий продаж – $2,961);
- надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу (на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $1,36 млрд: $1,13 млрд – від ЄС у межах ініціативи G7 ERA і $227 млн – від продажу ОВДП);
- переоцінка фінансових інструментів (вартість фінансових інструментів збільшилася на $55,8 млн).
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $310 млн, з яких:
- $184,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $67,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
- $30,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
- $28,4 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $296,3 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
- Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України збільшились до $42,38 млрд. Зростання за місяць становило понад $2 млрд.
- Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України збільшилися до $46,68 млрд, це новий історичний рекорд.