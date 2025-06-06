Міжнародні резерви України скоротились до $44,5 млрд після кількох місяців зростання

Валютні резерви України скоротилися, але ринок залишається стабільним і стійким

Фото: Нацбанк

У травні 2025 року міжнародні резерви України знизилися на 4,6% через валютні інтервенції Національного банку та боргові виплати держави в іноземній валюті – до $44,5 млрд. Про це пише НБУ.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Динаміку резервів визначала низка чинників:

операції Національного банку на валютному ринку України (у травні НБУ продав $2,962 млрд та викупив лише $1,3 млн, чистий продаж – $2,961);

надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу (на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $1,36 млрд: $1,13 млрд – від ЄС у межах ініціативи G7 ERA і $227 млн – від продажу ОВДП);

переоцінка фінансових інструментів (вартість фінансових інструментів збільшилася на $55,8 млн).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $310 млн, з яких:

$184,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$67,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

$30,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

$28,4 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $296,3 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.