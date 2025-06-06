Международные резервы Украины сократились после нескольких месяцев роста – до $44,5 млрд

Валютные резервы Украины сократились, но рынок остается стабильным и устойчивым

Фото: Нацбанк

В мае 2025 года международные резервы Украины снизились на 4,6% из-за валютных интервенций Национального банка и долговых выплат государства в иностранной валюте – до $44,5 млрд. Об этом пишет НБУ.

Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

Несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

Динамику резервов определял ряд факторов:

операции Национального банка на валютном рынке Украины (в мае НБУ продал $2,962 млрд и выкупил всего $1,3 млн, чистая продажа – $2,961);

поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга (на валютные счета правительства в НБУ поступило $1,36 млрд: $1,13 млрд – от ЕС в рамках инициативы G7 ERA и $227 млн – от продажи ОВГЗ);

переоценка финансовых инструментов (стоимость финансовых инструментов увеличилась на $55,8 млн).

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $310 млн, из которых:

$184,4 млн – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$67,1 млн – обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

$30,2 млн – обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

$28,4 млн – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $296,3 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца грядущего импорта.