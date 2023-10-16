ПриватБанк звільнив заступницю голови правління – причина

Наглядова рада ПриватБанку звільнила заступницю голови правління з питань фінансів Ганну Самаріну та розірвала з нею контракт. Про це повідомляється у системі розкриття інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

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Підстава рішення, ухваленого 13 жовтня, – заява Самаріної про звільнення за власним бажанням. Замість неї на посаду нікого не призначено.

"Дата розірвання (останній день роботи в банку) – 4 січня 2024 року", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Самаріна обіймала посаду заступниці голови правління з питань фінансів із 1 січня 2018 року.

Вона здобула ступінь магістра у Донецькому національному університеті. Згідно з інформацією в Linkedin, Самаріна почала кар'єру 1997 року з посади фінансового контролера в Першому українському міжнародному банку (ПУМБ).

Обіймала керівні посади у великій європейській банківській групі PNB Paribas (Франція). Була фінансовим директором УкрСибБанку, українського дочірнього банку групи BNP Paribas, з 2006 до 2015 року. З 2015 року працювала у штаб-квартирі групи BNP Paribas в Парижі, очолювала підрозділ керівного контролю в фінансовому департаменті напрямку міжнародних роздрібних послуг.

На початку жовтня наглядова рада ПриватБанку за підсумками конкурсного відбору призначила на посаду члена правління з питань реорганізації та проблемних активів Сольвіту Деглаву. До призначення у ПриватБанк вона обіймала посаду керівниці відділу кредитного консультування та реструктуризації у третій найбільшій банківській групі в країнах Балтії Luminor Group.

У 2019-2020 роках була членкинею правління латвійського Industra Bank.