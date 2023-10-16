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Наблюдательный совет ПриватБанка уволил заместителя председателя правления – причина

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 20:10
Наблюдательный совет ПриватБанка уволил заместителя председателя правления – причина - Фото
Фото: Depositphotos

Наблюдательный совет ПриватБанка уволил заместителя председателя правления по вопросам финансов Анну Самарину и расторг с ней контракт. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

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Основание решения, принятого 13 октября, – заявление Самариной об увольнении по собственному желанию. Вместо нее на должность никто не назначен.

"Дата расторжения (последний день работы в банке) – 4 января 2024 года", – говорится в сообщении.

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Самарина занимала должность заместителя председателя правления по вопросам финансов с 1 января 2018 года.

Она получила степень магистра в Донецком национальном университете. Согласно информации в Linkedin, Самарина начала карьеру в 1997 году с должности финансового контролера в Первом украинском международном банке (ПУМБ).

Занимала руководящие должности в крупной европейской банковской группе PNB Paribas (Франция). Являлась финансовым директором УкрСибБанка, украинского дочернего банка группы BNP Paribas, с 2006 по 2015 год. С 2015 года работала в штаб-квартире группы BNP Paribas в Париже, возглавляла подразделение руководящего контроля в финансовом департаменте направления международных розничных услуг.

В начале октября наблюдательный совет ПриватБанка по итогам конкурсного отбора назначил на должность члена правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Сольвиту Деглаву. До назначения в ПриватБанк Деглава занимала должность руководителя отдела кредитного консультирования и реструктуризации в третьей крупнейшей банковской группе в странах Балтии Luminor Group.

В 2019-2020 годах была членом правления латвийского Industra Bank. 

Вера Касиян
ПриватБанкАнна Самарина
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