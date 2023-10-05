В ПриватБанке новый член правления. Работала с проблемными кредитами в Латвии

Наблюдательный совет ПриватБанка по итогам конкурсного отбора назначил на должность члена правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Сольвиту Деглаву. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Солвита Деглава имеет 30 лет профессионального опыта в европейском финансовом секторе, включая руководящие должности в регулируемых финансовых учреждениях, говорится в сообщении банка.

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Согласно личной страничке на LinkedIn, до назначения в ПриватБанк Деглава занимала должность руководителя отдела кредитного консультирования и реструктуризации в третьей крупнейшей банковской группе в странах Балтии Luminor Group.

В 2019-2020 была членом правления латвийского Industra Bank.

До этого семь лет входила и возглавляла правление компании по управлению проблемными активами Reverta, которую основали после краха Parex Bank в 2010 году.

В Parex Bank Деглава работала с 2008 по 2010 год на руководящих должностях.

Таким образом правления ПриватБанка расширено до восьми членов: председатель, три заместителя и четыре члена по направлениям.

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