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В ПриватБанке новый член правления. Работала с проблемными кредитами в Латвии

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 18:07
В ПриватБанке новый член правления. Работала с проблемными кредитами в Латвии - Фото
Фото: depositphotos.com

Наблюдательный совет ПриватБанка по итогам конкурсного отбора назначил на  должность члена правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Сольвиту Деглаву. Об этом сообщает пресс-служба банка.  

Солвита Деглава имеет 30 лет профессионального опыта в европейском финансовом секторе, включая руководящие должности в регулируемых финансовых учреждениях, говорится в сообщении банка.  

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Согласно личной страничке на LinkedIn, до назначения в ПриватБанк Деглава занимала должность руководителя отдела кредитного консультирования и реструктуризации в третьей крупнейшей банковской группе в странах Балтии Luminor Group.

В 2019-2020 была членом правления латвийского Industra Bank. 

До этого семь лет входила и возглавляла правление компании по управлению проблемными активами Reverta, которую основали после краха Parex Bank в 2010 году. 

В Parex Bank Деглава работала с 2008 по 2010 год на руководящих должностях.

Таким образом правления ПриватБанка расширено до восьми членов: председатель, три заместителя и четыре члена по направлениям.

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Роман Брыль
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