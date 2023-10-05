У ПриватБанку новий член правління. Працювала з проблемними кредитами у Латвії

Наглядова рада ПриватБанку за підсумками конкурсного відбору призначила на посаду члена правління з питань реорганізації та проблемних активів Сольвіту Деглаву. Про це повідомляє пресслужба банку.

Солвіта Деглава має 30 років професійного досвіду у європейському фінансовому секторі, включно й на керівних посадах у регульованих фінансових установах, йдеться у повідомленні банку.

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Згідно з інформацією на особистій сторінці на LinkedIn, до призначення в ПриватБанк Деглава обіймала посаду керівниці відділу кредитного консультування та реструктуризації у третій найбільшій банківській групі в країнах Балтії Luminor Group.

У 2019-2020 роках була членкинею правління латвійського Industra Bank.

До цього сім років входила й очолювала правління компанії з управління проблемними активами Reverta, яку заснували після краху Parex Bank у 2010 році.

У Parex Bank Деглава працювала з 2008 до 2010 року на керівних посадах.

Таким чином правління ПриватБанку розширено до восьми членів: голова, три заступники та чотири члени за напрямами.

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