НБУ зафіксував різке зростання кількості готівки в обігу у 2025 році: причини

Зростання економічної активності й воєнні ризики призвели до того, що сума готівки в обігу наближається до позначки в трильйон гривень

Коротко від LIGA.net AI Приховати НБУ зафіксував зростання готівки на 12,6% у 2025 році, що свідчить про економічну активність та інфраструктурні ризики.

Це може вплинути на фінансову стабільність та підвищити інтерес до цифрових валют.

Національний банк зафіксував різке зростання кількості готівки в обігу у 2025 році – на 12,6%, або 103,9 млрд грн, до 926,3 млрд грн. Про це НБУ повідомив на своєму сайті.

Для порівняння: у 2024-му зростання становило 7,6%, або 58 млрд грн.

На думку НБУ, зростання готівки в Україні у 2025 році зумовлене двома основними факторами.

По-перше, це відновлення економічної активності, підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит. По-друге, це ризики через зростання інтенсивності атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян робити запаси готівкової гривні.

Станом на 1 січня 2026 року у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд грн, а також 15,2 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 9,3 млрд грн.

Серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 грн (хоча банкнота 1000 грн уже вийшла на перше місце за обсягом і швидко доганяє за кількістю), найменше – номіналом 50 грн; серед монет найбільше номіналом 10 копійок, які вилучаються з обігу, найменше – номіналом 10 грн.

Джерело: НБУ