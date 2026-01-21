НБУ зафіксував різке зростання кількості готівки в обігу у 2025 році: причини
Коротко від LIGA.net AI
- НБУ зафіксував зростання готівки на 12,6% у 2025 році, що свідчить про економічну активність та інфраструктурні ризики.
- Це може вплинути на фінансову стабільність та підвищити інтерес до цифрових валют.
Національний банк зафіксував різке зростання кількості готівки в обігу у 2025 році – на 12,6%, або 103,9 млрд грн, до 926,3 млрд грн. Про це НБУ повідомив на своєму сайті.
Для порівняння: у 2024-му зростання становило 7,6%, або 58 млрд грн.
На думку НБУ, зростання готівки в Україні у 2025 році зумовлене двома основними факторами.
По-перше, це відновлення економічної активності, підвищення зарплат та соціальних виплат, стійкий споживчий попит. По-друге, це ризики через зростання інтенсивності атак на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян робити запаси готівкової гривні.
Станом на 1 січня 2026 року у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд грн, а також 15,2 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 9,3 млрд грн.
Серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 грн (хоча банкнота 1000 грн уже вийшла на перше місце за обсягом і швидко доганяє за кількістю), найменше – номіналом 50 грн; серед монет найбільше номіналом 10 копійок, які вилучаються з обігу, найменше – номіналом 10 грн.
- У кінці 2025 року Рада Євросоюзу підтримала запуск цифрового євро з гарантією "права на готівку".
- Рада ЄС пропонує посилити статус готівки, заборонивши роздрібним торговцям і надавачам послуг відмовляти в оплаті готівкою. Виняток передбачено для онлайн-продажів та автоматизованих точок обслуговування.
