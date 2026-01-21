НБУ зафиксировал резкий рост количества наличных денег в обращении в 2025 году: причины
Национальный банк зафиксировал резкий рост количества наличных денег в обращении в 2025 году – на 12,6%, или 103,9 млрд грн, до 926,3 млрд грн. Об этом НБУ сообщил на своем сайте.
Для сравнения: в 2024-м рост составляло 7,6%, или 58 млрд грн.
По мнению НБУ, рост наличности в Украине в 2025 году обусловлен двумя основными факторами
Во-первых, это восстановление экономической активности, повышение зарплат и социальных выплат, устойчивый потребительский спрос. Во-вторых, это риски из-за роста интенсивности атак на энергетическую и другую инфраструктуру, что побуждает граждан делать запасы наличной гривни.
По состоянию на 1 января 2026 года в наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 916,9 млрд грн, а также 15,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,3 млрд грн.
Среди банкнот больше всего в обращении – номиналом 500 грн (хотя банкнота 1000 грн уже вышла на первое место по объему и быстро догоняет по количеству), меньше всего – номиналом 50 грн; среди монет больше всего номиналом 10 копеек, которые изымаются из обращения, меньше всего – номиналом 10 грн.
- В конце 2025 года Совет Евросоюза поддержал запуск цифрового евро с гарантией "права на наличные".
- Совет ЕС предлагает ужесточить статус наличных денег, запретив розничным торговцам и поставщикам услуг отказывать в оплате наличными. Исключение предусмотрено для онлайн-продаж и автоматизированных точек обслуживания.
