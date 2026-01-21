НБУ зафиксировал резкий рост количества наличных денег в обращении в 2025 году: причины

Рост экономической активности и военные риски привели к тому, что сумма наличных денег в обращении приближается к отметке в триллион гривен

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк зафиксировал резкий рост количества наличных денег в обращении в 2025 году – на 12,6%, или 103,9 млрд грн, до 926,3 млрд грн. Об этом НБУ сообщил на своем сайте.

Для сравнения: в 2024-м рост составляло 7,6%, или 58 млрд грн.

По мнению НБУ, рост наличности в Украине в 2025 году обусловлен двумя основными факторами

Во-первых, это восстановление экономической активности, повышение зарплат и социальных выплат, устойчивый потребительский спрос. Во-вторых, это риски из-за роста интенсивности атак на энергетическую и другую инфраструктуру, что побуждает граждан делать запасы наличной гривни.

По состоянию на 1 января 2026 года в наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 916,9 млрд грн, а также 15,2 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,3 млрд грн.

Среди банкнот больше всего в обращении – номиналом 500 грн (хотя банкнота 1000 грн уже вышла на первое место по объему и быстро догоняет по количеству), меньше всего – номиналом 50 грн; среди монет больше всего номиналом 10 копеек, которые изымаются из обращения, меньше всего – номиналом 10 грн.

Источник: НБУ