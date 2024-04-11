Перезавантаження Бюро економічної безпеки. Законопроєкт пройшов перше читання

Фото: Верховна Рада

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 11 квітня, підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезапуск Бюро економічної безпеки, повідомив нардеп Ярослав Железняк із Голосу. Законопроєкт підтримали 264 депутати.

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Це урядовий законопроєкт, який депутати 23 лютого відправили на повторне перше читання. Реформа важлива, тому що це один із "маяків" Міжнародного валютного фонду (МВФ). Його треба виконати до кінця червня 2024 року.

Що передбачає законопроєкт

Одна з головних новацій полягає у зміні порядку призначення та звільнення директора БЕБ. Якщо за чинною редакцією закону конкурсну комісію формують РНБО і Верховна Рада, то після ухвалення змін це право перейде до Кабінету міністрів, причому половину складу комісії будуть призначати на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які надають Україні технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, реформи органів правопорядку.

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Ці члени комісії будуть мати переважне право голосу під час ухвалення рішень. Для призначення директора БЕБ потрібно чотири голоси, зокрема не менш ніж два – від "міжнародників".

Конкурсна комісія з-поміж учасників конкурсу повинна буде подати на розгляд прем’єр-міністру України не більш як дві кандидатури (цю норму критикують окремі депутати).

Через рік і через три роки після призначення директора БЕБ має відбутися зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Бюро спеціальною комісією, яку призначить Кабмін на підставі пропозицій міжнародних організацій. Негативний висновок аудиту буде підставою для звільнення директора.

Закон набере чинності одразу після ухвалення і публікації.

Після цього має розпочатися атестація працівників, спочатку – керівників підрозділів, потім – інших працівників. Атестація полягає у встановленні рівня знань законодавства, рівня загальних здібностей, проведенні співбесіди для встановлення професійної етики та доброчесності. Ненадання згоди на проходження атестації або відмова буде підставою для звільнення. Строк здійснення атестації не може перевищувати 12 місяців із дня призначення на посаду директора БЕБ.

Призначення в БЕБ буде відбуватися з обов'язковим проходженням поліграфа.

Передбачається створення дисциплінарної комісії БЕБ.

Реакція бізнесу на законопроєкт

Низка бізнес-асоціацій України у четвер опублікували звернення, вказавши, що парламент під час підготовки законопроєкту не до кінця врахував їхні побажання. Зокрема, в ньому відсутні:

→ чітка процедура переатестації всіх кадрів, яка б містила ключові запобіжники, зокрема щодо унеможливлення поновлення судами працівників, які не пройшли переатестацію;

→ включення міжнародних експертів до кадрової комісії з переатестації всіх поточних працівників БЕБ та комісії з відбору нових працівників;

→ посилення аналітичної функції Бюро шляхом надання безоплатного доступу для БЕБ до чинних державних інформаційних систем;

→ встановлення критеріїв ефективності роботи оновленого Бюро економічної безпеки та їх постійного контролю;

→ надання права кадровій комісії під час переатестації кадрів керуватися обґрунтованим сумнівом, який базується на фактах, документах тощо – під час перевірки доброчесності кандидата.