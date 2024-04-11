Перезагрузка Бюро экономической безопасности. Законопроект прошел первое чтение

Фото: Верховная Рада

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 11 апреля, поддержала в первом чтении законопроект №10439 о перезапуске Бюро экономической безопасности, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса. Законопроект поддержали 264 депутата.

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Это правительственный законопроект, который депутаты 23 февраля отправили на повторное первое чтение. Реформа важна, потому что это один из "маяков" Международного валютного фонда (МВФ). Его следует выполнить до конца июня 2024 года.

Что предполагает законопроект

Одна из главных новаций заключается в изменении порядка назначения и увольнения директора БЭБ. Если по действующей редакции закона конкурсную комиссию формируют СНБО и Верховная Рада, то после принятия изменений это право перейдет к Кабинету министров, причем половину состава комиссии будут назначать на основании предложений международных и иностранных организаций, оказывающих Украине техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции, реформы органов правопорядка.

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Эти члены комиссии будут иметь преимущественное право голоса при принятии решений. Для назначения директора БЭБ требуется четыре голоса, в том числе не менее двух – от "международников".

Конкурсная комиссия из участников конкурса должна будет подать на рассмотрение премьер-министру Украины не более двух кандидатур (эту норму критикуют отдельные депутаты).

Через год и через три года после назначения директора БЭБ должна пройти внешняя независимая оценка эффективности деятельности Бюро специальной комиссией, которую назначит Кабмин на основании предложений международных организаций. Негативное заключение аудита будет основанием для увольнения директора.

Закон вступит в силу сразу же после принятия и публикации.

После этого должна начаться аттестация работников, сначала – руководителей подразделений, затем – других работников. Аттестация состоит в установлении уровня знаний законодательства, уровня общих способностей, проведении собеседования по установлению профессиональной этики и добродетели. Непредоставление согласия на прохождение аттестации или отказ будет основанием для увольнения. Срок осуществления аттестации не может превышать 12 месяцев со дня назначения на должность директора БЭБ.

Назначение в БЭБ будет происходить с обязательным прохождением полиграфа.

Предполагается создание дисциплинарной комиссии БЭБ.

Реакция бизнеса на законопроект

Ряд бизнес-ассоциаций Украины в четверг опубликовали обращение, указав, что парламент во время подготовки законопроекта не до конца учел их пожелания. В частности, в нем отсутствуют:

→ четкая процедура переаттестации всех кадров, которая бы содержала ключевые предохранители, в частности по предотвращению возобновления судами работников, не прошедших переаттестацию;

→ включение международных экспертов в кадровую комиссию по переаттестации всех текущих сотрудников БЭБ и комиссии по отбору новых работников;

→ усиление аналитической функции Бюро путем предоставления бесплатного доступа для БЭБ к существующим государственным информационным системам;

→ установление критериев эффективности работы обновленного Бюро экономической безопасности и их постоянного контроля;

→ предоставление права кадровой комиссии во время переаттестации кадров руководствоваться обоснованным сомнением, основанным на фактах, документах и т.п. – во время проверки добродетели кандидата.