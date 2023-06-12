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Підсанкційні власники хочуть продати Сенс Банк за $1. НБУ казав, що це неможливо

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12.06.2023, 15:13
Підсанкційні власники хочуть продати Сенс Банк за $1. НБУ казав, що це неможливо - Фото
Фото: Sense Bank

Російські власники Сенс Банку (до грудня 2022 року – Альфа-Банк) просять дозволу продати  75,6% фінустанови міжнародному інвестору за $1 долар. Про це йдеться в заяві номінального власника акцій Сенс Банку ABH Holdings S.A.

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"Запропонований продаж 75,6% Sense Bank міжнародному інвестору не передбачає жодних виплат акціонерам, які перебувають під санкціями. Запропонована вартість угоди у разі придбання всіх 75,6% Sense Bank є номінальною сумою, що еквівалентна 1 долару США (один долар США)", – йдеться у заяві.

26 квітня минулого року Рада директорів ABHH вирішила не оголошувати, не виплачувати та не надавати жодних дивідендів, не розподіляти та не надавати будь-яких інших коштів своїм акціонерам, які підпали під санкції.

АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження. Найбільші бенефіціари Сенс Банку – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО. Вони передали свої акції Альфа-банку в управління незалежної довіреної особи Сімеона Дянкова, якого порадив голова наглядової ради Альфа-банку Роман Шпек.

"Основною метою пошуку інвестора, якому можна було б передати контроль над Sense Bank, є зменшення частки кінцевих бенефіціарних власників, які потрапили під санкції, до рівня, який би відповідав вимогам України", – зазначає власник банку.

Віра Касіян
санкціїсенс банкАльфа Банк
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