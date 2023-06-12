Підсанкційні власники хочуть продати Сенс Банк за $1. НБУ казав, що це неможливо
Російські власники Сенс Банку (до грудня 2022 року – Альфа-Банк) просять дозволу продати 75,6% фінустанови міжнародному інвестору за $1 долар. Про це йдеться в заяві номінального власника акцій Сенс Банку ABH Holdings S.A.
"Запропонований продаж 75,6% Sense Bank міжнародному інвестору не передбачає жодних виплат акціонерам, які перебувають під санкціями. Запропонована вартість угоди у разі придбання всіх 75,6% Sense Bank є номінальною сумою, що еквівалентна 1 долару США (один долар США)", – йдеться у заяві.
26 квітня минулого року Рада директорів ABHH вирішила не оголошувати, не виплачувати та не надавати жодних дивідендів, не розподіляти та не надавати будь-яких інших коштів своїм акціонерам, які підпали під санкції.
"Основною метою пошуку інвестора, якому можна було б передати контроль над Sense Bank, є зменшення частки кінцевих бенефіціарних власників, які потрапили під санкції, до рівня, який би відповідав вимогам України", – зазначає власник банку.
- У жовтні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати системні банки під час воєнного стану за 1 гривню, а РНБО ввела санкції проти майже 4000 осіб і компаній з Росії. Серед них опинились і власники Альфа-банку.
- У березні Національний банк заявив, що російські власники не зможуть продати Сенс Банк, поки вони перебувають під санкціями. Так регулятор відповів на повідомлення про інтерес до банку з боку неназваного польського інвестора.
- 29 травня Рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк.
- На початку червня НБУ отримав неповний пакет документів від претендента на банк Фрідмана
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