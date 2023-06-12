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Подсанкционные владельцы хотят продать Сенс Банк за $1. НБУ говорил, что это невозможно

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 15:13
Подсанкционные владельцы хотят продать Сенс Банк за $1. НБУ говорил, что это невозможно - Фото
Фото: Sense Bank

Российские собственники Сенс Банка (до декабря 2022 года – Альфа-Банк) просят разрешения продать 75,6% финучреждения международному инвестору за $1. Об этом говорится в заявлении номинального держателя акций Сенс Банка ABH Holdings SA

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"Предложенная продажа 75,6% Sense Bank международному инвестору не предусматривает никаких выплат акционерам, находящимся под санкциями. Предлагаемая стоимость сделки при приобретении всех 75,6% Sense Bank является номинальной суммой, эквивалентной 1 доллару США (один доллар США)", – говорится в заявлении.

26 апреля прошлого года Совет директоров ABHH решил не объявлять, не выплачивать и не предоставлять никаких дивидендов, не распределять и не предоставлять каких-либо других средств своим акционерам, подпавшим под санкции.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения. Самые крупные бенефициары Сенс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО. Они передали свои акции Альфа-банка в управление независимого доверенного лица Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-банка Роман Шпек.

"Основной целью поиска инвестора, которому можно было бы передать контроль над Sense Bank, является уменьшение доли попавших под санкции конечных бенефициарных собственников до уровня, который бы отвечал требованиям Украины", – отмечает владелец банка.

Вера Касиян
санкцииальфа банксенс банк
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