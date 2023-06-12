Подсанкционные владельцы хотят продать Сенс Банк за $1. НБУ говорил, что это невозможно
Российские собственники Сенс Банка (до декабря 2022 года – Альфа-Банк) просят разрешения продать 75,6% финучреждения международному инвестору за $1. Об этом говорится в заявлении номинального держателя акций Сенс Банка ABH Holdings SA
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"Предложенная продажа 75,6% Sense Bank международному инвестору не предусматривает никаких выплат акционерам, находящимся под санкциями. Предлагаемая стоимость сделки при приобретении всех 75,6% Sense Bank является номинальной суммой, эквивалентной 1 доллару США (один доллар США)", – говорится в заявлении.
26 апреля прошлого года Совет директоров ABHH решил не объявлять, не выплачивать и не предоставлять никаких дивидендов, не распределять и не предоставлять каких-либо других средств своим акционерам, подпавшим под санкции.
"Основной целью поиска инвестора, которому можно было бы передать контроль над Sense Bank, является уменьшение доли попавших под санкции конечных бенефициарных собственников до уровня, который бы отвечал требованиям Украины", – отмечает владелец банка.
- В октябре Верховная Рада приняла закон, позволяющий национализировать системные банки во время военного положения за 1 гривню, а СНБО ввел санкции против почти 4000 человек и компаний из России. В их числе оказались и владельцы Альфа-банка.
- В марте Национальный банк заявил, что российские собственники не смогут продать "Сенс Банк", пока они находятся под санкциями. Так регулятор ответил на сообщение об интересе к банку со стороны неназванного польского инвестора
- 29 мая Рада приняла закон, позволяющий национализировать Сенс Банк.
- В начале июня НБУ получил неполный пакет документов от претендента на банк Фридмана.
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