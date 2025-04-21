У другому кварталі 2025 року банки очікують подальшого збільшення попиту на кредити

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У першому кварталі 2025 року попит на іпотеку в Україні досяг найвищого рівня з початку повномасштабної війни. Про це свідчать результати опитування НБУ про умови банківського кредитування.

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"Результати опитування зафіксували підвищення попиту населення на кредити в першому кварталі. Окремі великі фінустанови зазначили про збільшення попиту на іпотеку, завдяки чому баланс відповідей був найвищим від початку повномасштабного вторгнення", – повідомили в Нацбанку.

Факторами зростання попиту респонденти передусім називали кращі споживчі настрої та вищі витрати на товари довготривалого користування.

Джерело: НБУ

За оцінками низки банків, оптимістичні перспективи ринку нерухомості та нижчі процентні ставки підживили попит на іпотеку.

Водночас деякі фінустанови зазначили, що конкуренція з боку інших банків стримувала попит населення на іпотеку.

У квітні-червні значна частка респондентів очікує зростання попиту населення як на іпотеку, так і на споживчі кредити, додали в НБУ.

Раніше Нацбанк повідомляв, що банки України в січні видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн, що на 29% перевищує обсяги грудня. Близько 60% іпотечних кредитів брали у Києві та Київській області.