Попит на іпотеку в Україні досяг найвищого рівня з початку повномасштабної війни
У першому кварталі 2025 року попит на іпотеку в Україні досяг найвищого рівня з початку повномасштабної війни. Про це свідчать результати опитування НБУ про умови банківського кредитування.
"Результати опитування зафіксували підвищення попиту населення на кредити в першому кварталі. Окремі великі фінустанови зазначили про збільшення попиту на іпотеку, завдяки чому баланс відповідей був найвищим від початку повномасштабного вторгнення", – повідомили в Нацбанку.
Факторами зростання попиту респонденти передусім називали кращі споживчі настрої та вищі витрати на товари довготривалого користування.
За оцінками низки банків, оптимістичні перспективи ринку нерухомості та нижчі процентні ставки підживили попит на іпотеку.
Водночас деякі фінустанови зазначили, що конкуренція з боку інших банків стримувала попит населення на іпотеку.
У квітні-червні значна частка респондентів очікує зростання попиту населення як на іпотеку, так і на споживчі кредити, додали в НБУ.
Раніше Нацбанк повідомляв, що банки України в січні видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн, що на 29% перевищує обсяги грудня. Близько 60% іпотечних кредитів брали у Києві та Київській області.
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