Во II квартале 2025 года банки ожидают дальнейшего увеличения спроса на кредиты

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В первом квартале 2025 года спрос на ипотеку в Украине достиг самого высокого уровня с начала полномасштабной войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса НБУ об условиях банковского кредитования.

"Результаты опроса зафиксировали повышение спроса населения на кредиты в I квартале. Отдельные крупные финучреждения отметили увеличение спроса на ипотеку, благодаря чему баланс ответов был самым высоким с самого начала полномасштабного вторжения", – сообщили в Нацбанке.

Факторами роста спроса респонденты, прежде всего, называли лучшие потребительские настроения и более высокие затраты на товары длительного пользования.

Источник: НБУ

По оценкам ряда банков, оптимистичные перспективы рынка недвижимости и более низкие процентные ставки подпитали спрос на ипотеку.

Вместе с тем, некоторые финучреждения отметили, что конкуренция со стороны других банков сдерживала спрос населения на ипотеку.

В апреле-июне значительная доля респондентов ожидает роста спроса населения как на ипотеку, так и на потребительские кредиты, добавили в НБУ.

Ранее Нацбанк сообщал, что банки Украины в январе выдали 475 ипотечных кредитов на общую сумму 867 млн грн, что на 29% превышает объем декабря. Около 60% ипотечных кредитов принимали в Киеве и Киевской области.