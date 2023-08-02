Правекс Банк призначив нового голову правління. Що про нього відомо
Наглядова рада Правекс Банку призначила нового голову правління. З 1 серпня ним знову став Джанлука Корріас, який очолював банк у 2019-2021 роках. Кандидатуру Корріаса вже схвалив Національний банк України, повідомила пресслужба Правекс Банку.
Джанлука Корріас змінить на посаді голови правління Стефано Бурані, який очолював Правекс Банк із червня 2021 року. Бурані обійме нову посаду в рамках Intesa Sanpaolo Group.
Корріас має 33-річний досвід роботи у банківському секторі. Починав роботу в Intesa Sanpaolo Group, обіймав керівні посади та очолював різні напрямки в головному офісі та дочірніх банках групи в Італії, Великій Британії, США.
У 2018 році переїхав до України і з 6 грудня став першим заступником голови правління Правекс Банку, а з 13 грудня 2019 року до 31 травня 2021 року був головою правління.
З серпня 2021 року до жовтня 2022 року обіймав посаду заступника голови правління в Alexbank, Intesa Sanpaolo Group (Єгипет), а з листопада минулого року координував низку спеціальних проєктів для керівника управління міжнародних дочірніх банків Групи Intesa Sanpaolo (ISBD).
Раніше стало відомо, що найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo закриє представництво в Москві і продовжить скорочувати операції, пов'язані з Росією. Поки що банк не зміг отримати схвалення на повний вихід із РФ через обмеження влади на продаж активів.
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