ПриватБанк відключить на чотири години банкомати та зупинить операції з картками

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У ніч на 17 лютого ПриватБанк проведе планові регламенти роботи процесингового центру, щоб збільшити можливості та безпеку обробки дедалі більших обсягів операцій із платіжними картками. Про це повідомляє пресслужба банку.

У період проведення робіт 17 лютого з 00:05 до 04:05 ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Також у цей час не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

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"Зазвичай регламентні роботи ми робимо в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операції. Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками – радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин", – радять у банку.

Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє в середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.

ПриватБанк періодично проводить регламентні роботи, під час яких недоступні деякі сервіси. Востаннє, вночі 11 лютого, на паузі була робота застосунку Приват24.

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