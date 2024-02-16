ПриватБанк отключит на четыре часа банкоматы и остановит операции с карточками

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В ночь на 17 февраля ПриватБанк проведет плановые регламенты работы процессингового центра, чтобы увеличить возможности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными карточками. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В период проведения работ 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Также в это время не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

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"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", — советуют в банке.

Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с карточками.

ПриватБанк периодически проводит регламентные работы, во время которых недоступны некоторые сервисы. В последний раз, ночью 11 февраля, на паузе была работа приложения Приват24.

15 февраля ПриватБанк перечислил в госбюджет 26 млрд грн налога на прибыль. Отдаст еще 30 млрд грн.

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