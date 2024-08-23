ПриватБанк виграв трирічний позов проти компаній колишніх власників

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Верховний суд захистив інтереси державного ПриватБанку та ухвалив залишити без задоволення касаційні скарги компаній Монтана-Естейт та Інгосстрах і визнати недійсним договір позички, укладений між цими пов'язаними компаніями. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

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Це рішення фактично поставило крапку у судовому розгляді, який тривав майже три роки, додають у ПриватБанку.

Раніше у Центральному апеляційному господарському суді ПриватБанк довів, що компанії Інгосстрах та Монтана-Естейт пов'язані між собою. Договір між компаніями, підписаний за чотири місяці до банкрутства Монтана-Естейт, передбачав надзвичайно високі відсоткові ставки — 400% річних і був визнаний недійсним.

Укладаючи таку угоду, сторони намагалися штучно збільшити борги Монтана-Естейт, а отже — неповернення боргів ПриватБанку.

У держбанку нагадують, що компанія Монтана-Естейт до 2021 року була відома як Приватофіс і створена колишнім менеджментом ПриватБанку у 2005 році. Основним видом її діяльності було надання ПриватБанку в оренду нерухомості, придбаної за кошти банку. Таким чином було придбано 255 об'єктів нерухомості, які напередодні банкрутства перейшли у власність компаній, пов'язаних з колишніми власниками. Після націоналізації ПриватБанку компанія Приватофіс вийшла з банківської групи та залишилася під контролем осіб, пов'язаних із колишнім менеджментом.

Страхова компанія Інгосстрах фігурує у кримінальній справі щодо розтрати грошей ПриватБанку напередодні його націоналізації.

Національний банк визнав Інгосстрах пов'язаною з колишніми власниками ПриватБанку. У березні 2023 року Нацбанк анулював ліцензію на провадження господарської діяльності щодо надання фінансових послуг Інгосстраху через невідповідність її структури власності вимогам законодавства України. Страховика було виключено з Державного реєстру фінансових установ.