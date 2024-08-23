ПриватБанк виграв трирічний позов проти компаній колишніх власників
Верховний суд захистив інтереси державного ПриватБанку та ухвалив залишити без задоволення касаційні скарги компаній Монтана-Естейт та Інгосстрах і визнати недійсним договір позички, укладений між цими пов'язаними компаніями. Про це повідомляє пресслужба держбанку.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Це рішення фактично поставило крапку у судовому розгляді, який тривав майже три роки, додають у ПриватБанку.
Раніше у Центральному апеляційному господарському суді ПриватБанк довів, що компанії Інгосстрах та Монтана-Естейт пов'язані між собою. Договір між компаніями, підписаний за чотири місяці до банкрутства Монтана-Естейт, передбачав надзвичайно високі відсоткові ставки — 400% річних і був визнаний недійсним.
Укладаючи таку угоду, сторони намагалися штучно збільшити борги Монтана-Естейт, а отже — неповернення боргів ПриватБанку.
У держбанку нагадують, що компанія Монтана-Естейт до 2021 року була відома як Приватофіс і створена колишнім менеджментом ПриватБанку у 2005 році. Основним видом її діяльності було надання ПриватБанку в оренду нерухомості, придбаної за кошти банку. Таким чином було придбано 255 об'єктів нерухомості, які напередодні банкрутства перейшли у власність компаній, пов'язаних з колишніми власниками. Після націоналізації ПриватБанку компанія Приватофіс вийшла з банківської групи та залишилася під контролем осіб, пов'язаних із колишнім менеджментом.
Страхова компанія Інгосстрах фігурує у кримінальній справі щодо розтрати грошей ПриватБанку напередодні його націоналізації.
Національний банк визнав Інгосстрах пов'язаною з колишніми власниками ПриватБанку. У березні 2023 року Нацбанк анулював ліцензію на провадження господарської діяльності щодо надання фінансових послуг Інгосстраху через невідповідність її структури власності вимогам законодавства України. Страховика було виключено з Державного реєстру фінансових установ.
- 9 квітня 2024 року ПриватБанк виграв у Верховному суді справу проти офшорів Суркісів на $350 млн.
- 23 квітня ПриватБанк відстояв право власності на один із найбільших ТЦ у Дніпрі.