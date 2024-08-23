ПриватБанк выиграл трехлетнюю тяжбу против компаний бывших собственников

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Верховный суд защитил интересы государственного ПриватБанка и постановил оставить без удовлетворения кассационные жалобы компаний Монтана-Эстейт и Ингосстрах и признать недействительным договор ссуды, заключенный между этими связанными компаниями. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Это решение фактически поставило точку в судебном разбирательстве, которое длилось почти три года, добавляют в ПриватБанке.

Ранее в Центральном апелляционном хозяйственном суде ПриватБанк доказал, что компании Ингосстрах и Монтана-Эстейт связаны между собой. Договор между компаниями, подписанный за четыре месяца до банкротства Монтана-Эстейт, предусматривал чрезвычайно высокие процентные ставки — 400% годовых и был признан недействительным.

Заключая такое соглашение, стороны пытались искусственно увеличить долги Монтана-Эстейт, а значит — невозврат долгов ПриватБанку.

В госбанке напоминают, компания Монтана-Эстейт до 2021 года была известна как Приватофис и создана бывшим менеджментом ПриватБанка в 2005 году. Основным видом ее деятельности было предоставление ПриватБанку в аренду недвижимости, приобретенной за кредитные средства банка. Таким образом были приобретены 255 объектов недвижимости, а накануне банкротства они перешли в собственность компаний, связанных с бывшими владельцами. После национализации ПриватБанка компания Приватофис вышла из банковской группы и осталась под контролем лиц, связанных с прежним менеджментом.

Страховая компания Ингосстрах фигурирует в уголовном деле о растрате денег ПриватБанка накануне его национализации.

Ингосстрах был признан Национальным банком связанным с бывшими владельцами ПриватБанка. В марте 2023 года Нацбанк аннулировал лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг Ингосстраху из-за несоответствия его структуры собственности требованиям законодательства Украины. Страховщик был исключен из Государственного реестра финансовых учреждений.