Рада втретє підвищила податок на прибуток банків до 50%

Фото: НБУ / Flickr

Верховна Рада у середу проголосувала в другому читанні та цілому законопроєкт №14097, який передбачає тимчасове підвищення податку на прибуток банків до 50% (зараз – 25%). Його підтримали 272 народні депутати.

Міністерство фінансів розраховує, що це дозволить у 2026 році отримати для державного бюджету додатково 30 млрд грн.

Національний банк вважає, що підвищення податку не принесе тих грошей, на які розраховує влада.

"Воно не буде нести фіскальних очікувань, що зараз декларуються, але може мати обмеження на діяльність, може спровокувати потребу в докапіталізації державних банків, яка відбуватиметься з державного бюджету", – сказав голова Національного банку Андрій Пишний наприкінці жовтня.

За перші три квартали 2025 року українські банки отримали рекордні 119,4 млрд грн чистого прибутку – на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев повідомив, що до другого читання депутати ухвалили деякі поправки:



→ відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

→ звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;

→ продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;

→ продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БпЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;

→ вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);

→ скасування єдиного податку для охоронної діяльності;

→ скасування обов’язку нараховувати компенсувальні ПДВ-зобов’язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу;

→ внесення змін до закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".