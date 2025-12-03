Рада в третий раз повысила налог на прибыль банков до 50%

Фото: НБУ / Flickr

Верховная Рада в среду проголосовала во втором чтении и в целом законопроект №14097, который предусматривает временное повышение налога на прибыль банков до 50% (сейчас – 25%). Его поддержали 272 народных депутата.

Министерство финансов рассчитывает, что это позволит в 2026 году получить для государственного бюджета дополнительно 30 млрд грн.

Национальный банк считает, что повышение налога не принесет тех денег, на которые рассчитывает власть.

"Оно не будет нести фискальных ожиданий, которые сейчас декларируются, но может иметь ограничения на деятельность, может спровоцировать потребность в докапитализации государственных банков, которая будет происходить из государственного бюджета", – сказал глава Национального банка Андрей Пышный в конце октября.

За первые три квартала 2025 года украинские банки получили рекордные 119,4 млрд грн чистой прибыли – на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что ко второму чтению депутаты приняли некоторые поправки:



→ отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;

→ освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;

→ продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;

→ продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БпЛА, тепловизоры, антидронные ружья и другое оборудование для обороны;

→ совершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);

→ отмена единого налога для охранной деятельности;

→ отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса;

→ внесение изменений в закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".