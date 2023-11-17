Рейтинг найприбутковіших банків України: як змінилася десятка за час війни
За три квартали 2023 року українські банки загалом отримали прибуток 109,85 млрд грн. Це вже в 1,4 раза більше, аніж заробітки українських фінустанов за весь відносно мирний 2021 рік — 77,53 млрд грн, інформує Опендатабот.
Натомість топ-10 банків за прибутком не змінюється з початку року: туди входять усі державні банки, 4 з іноземним капіталом та 1 — з приватним. Наразі саме цей топ фінустанов заробляє 87,5% від сумарного прибутку усіх банків в країні.
|Топ-10 найприбутковіших банків за підсумками 2022 року
|Топ-10 найприбутковіших банків за підсумками трьох кварталі 2023 року
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ПриватБанк – 30, 252 млрд грн
|ПриватБанк – 43,37 млрд грн
|Укрсиббанк – 3,533 млрд грн
|Ощадбанк – 14,18 млрд грн
|Сітібанк – 2,818 млрд грн
|Райффайзен Банк – 6,14 млрд грн
|Універсал Банк – 2,402 млрд грн
|ПУМБ – 5,8 млрд грн
|Райффайзен Банк – 1,547 млрд
|Укрсиббанк – 6,66 млрд грн
|Ощадбанк – 689 млн грн
|Сенс Банк – 5,58 млрд грн
|Айбокс банк – 598 млн грн
|ОТП Банк – 4,75 млрд грн
|ОТП Банк – 597 млн грн
|Сітібанк – 4,23 млрд грн
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ІНГ Банк Україна – 415 млн грн
|Укрексімбанк – 3,59 млрд грн
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Південний – 408 млн грн
|Укргазбанк – 2,92 млрд грн
Крім того, на 4 банки поменшало в країні від початку року: у трьох з них НБУ відкликав ліцензії — йдеться про Форвард, Айбокс і Конкорд. Ще одна фінустанова збанкрутіла — Укрбудінвестбанк. Загалом наразі в Україні працює 63 банки.
Лише 10% банків, більшість із них — приватні — від початку року отримали збитки: їх загальна сума складає 155 млн грн.
Незмінним лідером топ-10 залишається ПриватБанк: 43,4 млрд грн прибутку за три квартали. Це вже удвічі більше до відповідного періоду 2021. Натомість частка Привату в загальному прибутку усіх банків впала до 39,5%. Разом державні ПриватБанк та Ощадбанк за 9 місяців 2023 заробили трохи більш ніж половину (52%) загального прибутку всіх українських банків. Загалом частка заробітку державних банків збільшилась у третьому кварталі до 63,5%. Переважно, це сталось через те, що банк Сенс став державним.
- Наприкінці серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування надприбутків банків, яким пропонувалося запровадити 5% податок на чистий процентний дохід додатково до податку на прибуток. Національний банк підтримав тимчасове підвищення податків для банків, але запропонував інший механізм — збільшення процентної ставки податку на прибуток.
- Верховна Рада підтримала законопроєкт №9656-д у першому читанні в середині жовтня.Фінансовий комітет Верховної Ради перед другим читанням змінив законопроєкт про додаткове оподаткування надприбутків банків №9656-д, запропонувавши підвищити їм податок на прибуток не до 36%, як планувалося, а до 50%.
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