Рейтинг самых прибыльных банков Украины: как изменилась десятка за время войны
За три квартала 2023 года украинские банки получили прибыль 109,85 млрд грн. Это уже в 1,4 раза больше, чем заработки украинских финучреждений за весь относительно мирный 2021 год – 77,53 млрд грн, сообщает Опендатабот.
Топ-10 банков по прибыли не меняется с начала года: туда входят все государственные банки, 4 с иностранным капиталом и 1 — с частным. Сейчас именно этот топ финучреждений зарабатывает 87,5% суммарной прибыли всех банков в стране.
|Топ-10 самых прибыльных банков по итогам 2022 года
|Топ-10 самых прибыльных банков по итогам трех кварталов 2023 года
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ПриватБанк – 30, 252 млрд грн
|ПриватБанк – 43,37 млрд грн
|Укрсиббанк – 3,533 млрд грн
|Ощадбанк – 14,18 млрд грн
|Ситибанк – 2,818 млрд грн
|Райффайзен Банк – 6,14 млрд грн
|Универсал Банк – 2,402 млрд грн
|ПУМБ – 5,8 млрд грн
|Райффайзен Банк – 1,547 млрд
|Укрсиббанк – 6,66 млрд грн
|Ощадбанк – 689 млн грн
|Сенс Банк – 5,58 млрд грн
|Айбокс банк – 598 млн грн
|ОТП Банк – 4,75 млрд грн
|ОТП Банк – 597 млн грн
|Ситибанк – 4,23 млрд грн
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ИНГ Банк Украина – 415 млн грн
|Укрексимбанк – 3,59 млрд грн
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Южный – 408 млн грн
|Укргазбанк – 2,92 млрд грн
Кроме того, на 4 банка стало меньше в стране с начала года: у трех из них НБУ отозвал лицензии — речь идет о Форварде, Айбоксе и Конкорде. Еще одно финучреждение обанкротилось – Укрбудинвестбанк. Всего в Украине работает 63 банка.
Только 10% банков, большинство из них – частные – с начала года получили убытки: их общая сумма составляет 155 млн грн.
Бессменным лидером топ-10 остается ПриватБанк: 43,4 млрд грн прибыли за три квартала. Это уже вдвое больше к соответствующему периоду 2021 года. Зато доля Привата в общей прибыли всех банков упала до 39,5%. Итого государственные ПриватБанк и Ощадбанк за 9 месяцев 2023 года заработали чуть более половины (52%) общей прибыли всех украинских банков. В целом доля заработка государственных банков увеличилась в третьем квартале до 63,5%. Преимущественно это произошло потому, что банк Сенс стал государственным.
- В конце августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении сверхприбылей банков, которым предлагалось ввести 5% налог на чистый процентный доход дополнительно к налогу на прибыль. Национальный банк поддержал временное повышение налогов для банков, но предложил другой механизм – увеличение процентной ставки налога на прибыль.
- Финансовый комитет Верховной Рады перед вторым чтением изменил законопроект о дополнительном налогообложении сверхприбылей банков №9656-д, предложив повысить им налог на прибыль не до 36%, как планировалось, а до 50%.
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