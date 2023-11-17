Рейтинг самых прибыльных банков Украины: как изменилась десятка за время войны

За три квартала 2023 года украинские банки получили прибыль 109,85 млрд грн. Это уже в 1,4 раза больше, чем заработки украинских финучреждений за весь относительно мирный 2021 год – 77,53 млрд грн, сообщает Опендатабот.

Топ-10 банков по прибыли не меняется с начала года: туда входят все государственные банки, 4 с иностранным капиталом и 1 — с частным. Сейчас именно этот топ финучреждений зарабатывает 87,5% суммарной прибыли всех банков в стране.

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Топ-10 банков по прибыли неизменный с начала 2023 года, однако изменился по сравнению с 2022 годом. Из рейтинга "вылетели" Универсал Банк, Айбокс банк, ИНГ Банк Украина и Южный.

Топ-10 самых прибыльных банков по итогам 2022 года Топ-10 самых прибыльных банков по итогам трех кварталов 2023 года ПриватБанк – 30, 252 млрд грн ПриватБанк – 43,37 млрд грн Укрсиббанк – 3,533 млрд грн Ощадбанк – 14,18 млрд грн Ситибанк – 2,818 млрд грн Райффайзен Банк – 6,14 млрд грн Универсал Банк – 2,402 млрд грн ПУМБ – 5,8 млрд грн Райффайзен Банк – 1,547 млрд Укрсиббанк – 6,66 млрд грн Ощадбанк – 689 млн грн Сенс Банк – 5,58 млрд грн Айбокс банк – 598 млн грн ОТП Банк – 4,75 млрд грн ОТП Банк – 597 млн грн Ситибанк – 4,23 млрд грн ИНГ Банк Украина – 415 млн грн Укрексимбанк – 3,59 млрд грн Южный – 408 млн грн Укргазбанк – 2,92 млрд грн

Кроме того, на 4 банка стало меньше в стране с начала года: у трех из них НБУ отозвал лицензии — речь идет о Форварде, Айбоксе и Конкорде. Еще одно финучреждение обанкротилось – Укрбудинвестбанк. Всего в Украине работает 63 банка.

Только 10% банков, большинство из них – частные – с начала года получили убытки: их общая сумма составляет 155 млн грн.

Бессменным лидером топ-10 остается ПриватБанк: 43,4 млрд грн прибыли за три квартала. Это уже вдвое больше к соответствующему периоду 2021 года. Зато доля Привата в общей прибыли всех банков упала до 39,5%. Итого государственные ПриватБанк и Ощадбанк за 9 месяцев 2023 года заработали чуть более половины (52%) общей прибыли всех украинских банков. В целом доля заработка государственных банков увеличилась в третьем квартале до 63,5%. Преимущественно это произошло потому, что банк Сенс стал государственным.