Сенс Банк достроково погасив борг перед НБУ
15.06.2023, 10:53
Сенс Банк
Сенс Банк – колишній Альфа Банк, 13 червня достроково й у повному обсязі погасив залишок кредиту заставного рефінансування, отриманого від Національного банку України. Про це йдеться у повідомленні банку.
2,5 млрд гривень стали останнім траншем із низки виплат, зазначили у пресслужбі.
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Банк залучив заставне рефінансування у грудні 2020 року під облікову ставку розміром 4,5 млрд гривень, терміном на п’ять років.
"Банк має достатній рівень ліквідності, що дав змогу повністю повернути заставне рефінансування НБУ", – повідомили у Сенс Банку.
За перший квартал 2023 року банк отримав прибуток у 1,194 млрд гривень. Сенс Банк має мережу зі 132 відділень у всій Україні.
АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження. Найбільші бенефіціари Сенс Банку з 42,4% акцій – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО. Вони передали свої акції Альфа-Банку в управління незалежної довіреної особи Сімеона Дянкова, якого порадив голова наглядової ради Альфа-Банку Роман Шпек.
- У жовтні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати системні банки під час воєнного стану за 1 гривню, а РНБО ввела санкції проти майже 4000 осіб і компаній із Росії. Серед них опинились і власники Альфа-Банку.
- У березні Національний банк заявив, що російські власники не зможуть продати Сенс Банк, поки вони перебувають під санкціями. Так регулятор відповів на повідомлення про інтерес до банку з боку неназваного польського інвестора.
- 29 травня Рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк.
- На початку червня НБУ отримав неповний пакет документів від претендента на банк Фрідмана.
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