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Сенс Банк достроково погасив борг перед НБУ

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 10:53
Сенс Банк достроково погасив борг перед НБУ - Фото
Сенс Банк

Сенс Банк – колишній Альфа Банк, 13 червня достроково й у повному обсязі погасив залишок кредиту заставного рефінансування, отриманого від Національного банку України. Про це йдеться у повідомленні банку.

2,5 млрд гривень стали останнім траншем із низки виплат, зазначили у пресслужбі. 

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Банк залучив заставне рефінансування у грудні 2020 року під облікову ставку розміром 4,5 млрд гривень, терміном на п’ять років.

"Банк має достатній рівень ліквідності, що дав змогу повністю повернути заставне рефінансування НБУ", – повідомили у Сенс Банку. 

За перший квартал 2023 року банк отримав прибуток у 1,194 млрд гривень. Сенс Банк має мережу зі 132 відділень у всій Україні.

АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження. Найбільші бенефіціари Сенс Банку з 42,4% акцій – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО. Вони передали свої акції Альфа-Банку в управління незалежної довіреної особи Сімеона Дянкова, якого порадив голова наглядової ради Альфа-Банку Роман Шпек.
Наталія Софієнко
НБУрефінансуваннясенс банк
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