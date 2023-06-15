Сенс Банк досрочно погасил долг перед НБУ
15.06.2023, 10:53
Сенс Банк
Сенс Банк – бывший Альфа Банк, 13 июня досрочно и в полном объеме погасил остаток кредита залогового рефинансирования, полученного от Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении банка.
2,5 млрд гривень стали последним траншем из ряда выплат, отметили в пресс-службе.
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Банк привлек залоговое рефинансирование в декабре 2020 года под учетную ставку в размере 4,5 млрд грн, сроком на пять лет.
"Банк имеет достаточный уровень ликвидности, что позволило полностью вернуть залоговое рефинансирование НБУ", – сообщили в Сенс Банке.
За первый квартал 2023 года банк получил прибыль в 1,194 млрд грн. Сенс Банк имеет сеть из 132 отделений по всей Украине.
АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения. Самые крупные бенефициары Сенс Банка с 42,4% акций – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО. Они передали свои акции Альфа-Банка в управление независимого доверенного лица Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек.
- В октябре Верховная Рада приняла закон, позволяющий национализировать системные банки во время военного положения за 1 гривню, а СНБО ввел санкции против почти 4000 человек и компаний из России. В их числе оказались и владельцы Альфа-Банка.
- В марте Национальный банк заявил, что российские собственники не смогут продать Сенс Банк, пока они находятся под санкциями. Так регулятор ответил на сообщение об интересе к банку со стороны неназванного польского инвестора
- 29 мая Рада приняла закон, позволяющий национализировать Сенс Банк.
- В начале июня НБУ получил неполный пакет документов от претендента на банк Фридмана.
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