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Сенс Банк досрочно погасил долг перед НБУ

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 10:53
Сенс Банк досрочно погасил долг перед НБУ - Фото
Сенс Банк

Сенс Банк – бывший Альфа Банк, 13 июня досрочно и в полном объеме погасил остаток кредита залогового рефинансирования, полученного от Национального банка Украины. Об этом говорится в сообщении банка.

2,5 млрд гривень стали последним траншем из ряда выплат, отметили в пресс-службе.

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Банк привлек залоговое рефинансирование в декабре 2020 года под учетную ставку в размере 4,5 млрд грн, сроком на пять лет.

"Банк имеет достаточный уровень ликвидности, что позволило полностью вернуть залоговое рефинансирование НБУ", – сообщили в Сенс Банке.

За первый квартал 2023 года банк получил прибыль в 1,194 млрд грн. Сенс Банк имеет сеть из 132 отделений по всей Украине.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения. Самые крупные бенефициары Сенс Банка с 42,4% акций – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО. Они передали свои акции Альфа-Банка в управление независимого доверенного лица Симеона Дянкова, которого посоветовал председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Роман Шпек.
Наталия Софиенко
нацбанкрефинансированиесенс банк
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