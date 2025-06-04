Суд поновлює розгляд справи феросплавного заводу Коломойського проти ПриватБанку

Апеляційний суд у Києві поновлює розгляд справи Нікопольського заводу феросплавів проти ПриватБанку

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Північний апеляційний господарський суд у Києві 4 червня продовжить розгляд справи №910/12559/20 – позову Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), пов'язаного з Ігорем Коломойським, до ПриватБанку з вимогою визнати зобов'язання за кредитами 2010 року припиненими. Про це повідомила пресслужба банку.

Ця справа є частиною ширшої судової історії, що має зв’язок із так званими із багатомільйонними "схемами Optima", розслідуваними у США.

ПриватБанк подав позов у США проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у 2019 році, з метою відшкодувати збитки, спричинені видачею кредитів підконтрольним колишнім власникам українським компаніям, зокрема НФЗ.

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Ці гроші, за версією адвокатів ПриватБанку, використовувалися для придбання комерційної нерухомості та промислових активів у кількох штатах США на імʼя компаній, об’єднаних під брендом Optima.

Після подання позову в США низка підприємств, підконтрольних колишнім власникам банку, подала понад 200 аналогічних позовів до українських судів.

Метою цих процесів, на думку адвокатів ПриватБанку, було юридично закріпити, що всі зобовʼязання перед банком нібито виконані.

За інформацією ПриватБанку, кожне позитивне для колишніх власників рішення українських судів перекладали англійською та використовували в американському процесі як аргументи на користь відповідачів.

Через такі заяви американський суд призупинив розгляд, щоб детально з'ясувати, який вплив можуть мати українські вердикти на позов ПриватБанку в США.

Зараз у Північному апеляційному суді розглядається п'ять таких справ – три за позовом НЗФ, і дві – Запорізького феросплавного заводу та Марганецького ГЗК.

Справа №910/12559/20 розглядається вже втретє в апеляції після скасування попереднього рішення Верховним Судом у листопаді 2024 року.

НЗФ вимагає визнати, що кредит погашено, тоді як банк продовжує вважати зобов’язання чинними через подання позову в США.