Суд возобновляет рассмотрение дела ферросплавного завода Коломойского против ПриватБанка

Апелляционный суд в Киеве возобновляет рассмотрение дела Никопольского завода ферросплавов против ПриватБанка

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Северный апелляционный хозяйственный суд в Киеве 4 июня продолжит рассмотрение дела №910/12559/20 – иска Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), связанного с Игорем Коломойским, к ПриватБанку с требованием признать обязательства по кредитам 2010 года прекращенными. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Это дело является частью более широкой судебной истории, имеющей связь с так называемыми многомиллионными "схемами Optima", расследуемыми в США.

ПриватБанк подал иск в США против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в 2019 году с целью возместить ущерб, нанесенный выдачей кредитов подконтрольным бывшим владельцам украинским компаниям, в частности НФЗ.

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Эти деньги, по версии адвокатов ПриватБанка, использовались для приобретения коммерческой недвижимости и промышленных активов в нескольких штатах США по имени компаний, объединенных под брендом Optima.

После подачи иска в США ряд предприятий, подконтрольных бывшим владельцам банка, подал более 200 аналогичных исков в украинские суды.

Целью этих процессов, по мнению адвокатов ПриватБанка, было юридически закрепить, что все обязательства перед банком вроде бы выполнены.

По информации ПриватБанка, каждое положительное для бывших владельцев решение украинских судов переводили на английский и использовали в американском процессе в качестве аргументов в пользу ответчиков.

Из-за таких заявлений американский суд приостановил разбирательство, чтобы детально выяснить, какое влияние могут оказать украинские вердикты на иск ПриватБанка в США.

Сейчас в Северном апелляционном суде рассматривается пять таких дел – три по иску НЗФ и два – Запорожского ферросплавного завода и Марганецкого ГОКа.

Дело №910/12559/20 рассматривается уже третий раз в апелляции после отмены предыдущего решения Верховным Судом в ноябре 2024 года.

НЗФ требует признать, что кредит погашен, в то время как банк продолжает считать обязательства действующими из-за подачи иска в США.