Картка "Мир". Фото: РосЗМІ

Туреччина не планує відновлювати функціонування російської платіжної системи "Мир". Про це повідомило джерело в одному з державних банків країни пропагандистському російському виданню.

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"Рішення ухвалюється на рівні уряду, і ми діємо відповідно до наданих постанов. На цей момент жодних рішень із цього приводу не ухвалено", — пояснив співрозмовник.

Також він зазначив, що державні банки досі не отримали вказівок щодо розв'язання проблем із банківськими переказами між Туреччиною та Росією.

Раніше п’ять турецьких банків приймали карти "Мир", але припинили це через загрозу вторинних санкцій. У лютому 2024 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти оператора платіжної системи — Національної системи платіжних карток.

З початку року турецькі банки поступово відмовляються від обслуговування російських платежів. Попри зусилля російської сторони досягти домовленостей з Анкарою, до осені майже всі банки в Туреччині припинили працювати з операціями, пов'язаними з Росією та Білоруссю.

Банки намагаються захистити себе від можливих санкцій і обмежень. Єдиним банком, який продовжує обслуговувати російсько-турецьку торгівлю, залишився Emlak Katılım.

Через ці проблеми та падіння товарообігу диктатор Володимир Путін скасував свій запланований візит до Туреччини, який мав відбутися в середині лютого і міг стати його першою поїздкою до країни НАТО з початку війни.