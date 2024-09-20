Карта "Мир". Фото: РосСМИ

Турция не планирует возобновлять функционирование российской платежной системы "Мир". Об этом сообщил источник в одном из государственных банков страны пропагандистскому российскому изданию.

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"Решение принимается на уровне правительства, и мы действуем в соответствии с предоставленными постановлениями. На данный момент никакие решения по этому поводу не приняты", — пояснил собеседник.

Также он отметил, что государственные банки до сих пор не получили указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и Россией.

Ранее пять турецких банков принимали карты "Мир", но прекратили это из-за угрозы вторичных санкций. В феврале 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против оператора платежной системы – Национальной системы платежных карт.

С начала года турецкие банки равномерно отказываются от обслуживания российских платежей. Несмотря на усилия российской стороны достичь договоренностей с Анкарой, к осени почти все банки в Турции прекратили работу с операциями, связанными с Россией и Беларусью.

Банки пытаются оградить себя от возможных санкций и ограничений. Единственным банком, продолжающим обслуживать российско-турецкую торговлю, остался Emlak Katılım.

Из-за этих проблем и падения товарооборота диктатор Владимир Путин отменил свой запланированный визит в Турцию, который должен был состояться в середине февраля и мог стать его первой поездкой в страну НАТО с начала войны.