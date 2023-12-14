Творець Приват24 програв суд про повернення акцій ПриватБанку

Фото: пресслужба ПУМБ

Господарський суд Києва закрив провадження у справі колишнього акціонера ПриватБанку Олександра Вітязя, який вимагав скасувати його націоналізацію. Про це повідомила пресслужба банку.

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Вітязь до націоналізації ПриватБанку був заступником голови правління банку та його міноритарним акціонером. У 2017 році Вітязь майже синхронно із іншими ексвласниками, ексменеджерами банку подав позови про оскарження націоналізації та bail-in.

Олександр Вітязь Український підприємець та винахідник. З 2002-го до 2016 року був керівником Центру електронного бізнесу ПриватБанку, на рахунку якого запуск web-банкінгу та мобільного застосунку Приват24 та багато інших розробок. Зараз – президент технологічної компанії Middleware. Головний продукт компанії – хмарна операційна система для бізнесу Corezoid. На ній до 2019 року працював і Приват24.

Провадження за позовом Вітязя, як і попередні – за позовами Олександра Дубілета, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, – закрите на підставі "антиколомойського" закону №590-ІХ. Той прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам.

Відповідно до прикінцевих і перехідних положень закону №590-ІХ судові провадження в господарських справах за позовом колишнього учасника банку у разі невідповідності обраних позивачем способів захисту вимогам Господарського процесуального кодексу України підлягають закриттю.

"ПриватБанк вітає рішення суду про закриття чергової справи про оскарження націоналізації, яка тягнулась з 2018 року. З моменту націоналізації банку, ексвласники та ексменеджмент постійно намагалися через суд повернути собі вплив та акції. Тому подібні рішення українських судів на користь держави, які були прийняті протягом цього року у справах О.Дубілета, І.Коломойського, Г.Боголюбова, – свідчення того, що судова система працює і верховенство права в Україні діє. Це важливо як для громадян, так і для наших міжнародних партнерів", – йдеться в коментарі ПриватБанку.